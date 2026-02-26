Bologna går vidare till åttondelsfinal

Bologna vann med 2–0 totalt

Joao Mario avgjorde för Bologna

Andra raka segern för Bologna

Bologna tog hem 16-delsfinal i Europa League mot Brann. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 1–0 till Bologna, vilket betyder att Bologna står som segrare med totala resultatet 2–0.

Joao Mario blev matchhjälte efter 56 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Bologna–Brann – mål för mål

Bologna–Brann 1–0 (0–0), 2–0 totalt

16-delsfinal i Europa League

Mål: 1–0 (56) Joao Mario.

Varningar, Bologna: Riccardo Orsolini, Martin Vitik, Federico Bernardeschi.

Utvisningar, .