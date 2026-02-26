Bologna går vidare till åttondelsfinal
- Bologna vann med 2–0 totalt
- Joao Mario avgjorde för Bologna
- Andra raka segern för Bologna
Bologna tog hem 16-delsfinal i Europa League mot Brann. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 1–0 till Bologna, vilket betyder att Bologna står som segrare med totala resultatet 2–0.
Joao Mario blev matchhjälte efter 56 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Bologna–Brann – mål för mål
Bologna–Brann 1–0 (0–0), 2–0 totalt
16-delsfinal i Europa League
Mål: 1–0 (56) Joao Mario.
Varningar, Bologna: Riccardo Orsolini, Martin Vitik, Federico Bernardeschi.
Utvisningar, .
