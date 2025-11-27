Bologna säkrade seger mot Salzburg
- Bologna segrade – 4–1 mot Salzburg
- Thijs Dallinga matchvinnare för Bologna
- Bologna nu 18:e, Salzburg på 29:e plats
Bologna vann mötet i Europa League på hemmaplan mot Salzburg, med 4–1 (1–1).
Celta Vigo nästa för Bologna
Bologna tog ledningen i 26:e minuten genom Jens Odgaard.
Salzburg kvitterade när Yorbe Vertessen fick träff i 33:e minuten.
Direkt efter pausen ökade Thijs Dallinga Bolognas ledning.
I 53:e minuten nätade Federico Bernardeschi och gjorde 3–1.
4–1-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Riccardo Orsolini slog till och gjorde mål.
För Bologna gör resultatet att laget nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Salzburg är på 29:e plats.
På torsdag 11 december 21.00 spelar Bologna borta mot Celta Vigo och Salzburg borta mot Freiburg.
Bologna–Salzburg 4–1 (1–1)
Europa League, Renato Dall’Ara
Mål: 1–0 (26) Jens Odgaard, 1–1 (33) Yorbe Vertessen, 2–1 (51) Thijs Dallinga, 3–1 (53) Federico Bernardeschi, 4–1 (86) Riccardo Orsolini.
Varningar, Salzburg: Yorbe Vertessen, Moussa Yeo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bologna: 2-2-1
Salzburg: 1-0-4
Nästa match:
Bologna: Celta Vigo, borta, 11 december
Salzburg: SC Freiburg, borta, 11 december
