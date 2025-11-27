Bologna säkrade seger mot Salzburg

Bologna segrade – 4–1 mot Salzburg

Thijs Dallinga matchvinnare för Bologna

Bologna nu 18:e, Salzburg på 29:e plats

Bologna vann mötet i Europa League på hemmaplan mot Salzburg, med 4–1 (1–1).

Celta Vigo nästa för Bologna

Bologna tog ledningen i 26:e minuten genom Jens Odgaard.

Salzburg kvitterade när Yorbe Vertessen fick träff i 33:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Thijs Dallinga Bolognas ledning.

I 53:e minuten nätade Federico Bernardeschi och gjorde 3–1.

4–1-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Riccardo Orsolini slog till och gjorde mål.

För Bologna gör resultatet att laget nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Salzburg är på 29:e plats.

På torsdag 11 december 21.00 spelar Bologna borta mot Celta Vigo och Salzburg borta mot Freiburg.

Bologna–Salzburg 4–1 (1–1)

Europa League, Renato Dall’Ara

Mål: 1–0 (26) Jens Odgaard, 1–1 (33) Yorbe Vertessen, 2–1 (51) Thijs Dallinga, 3–1 (53) Federico Bernardeschi, 4–1 (86) Riccardo Orsolini.

Varningar, Salzburg: Yorbe Vertessen, Moussa Yeo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 2-2-1

Salzburg: 1-0-4

Nästa match:

Bologna: Celta Vigo, borta, 11 december

Salzburg: SC Freiburg, borta, 11 december