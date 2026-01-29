Bologna klart för kval efter seger mot Maccabi Tel Aviv
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Bologna vann med 3–0 mot Maccabi Tel Aviv
- Jonathan Rowe avgjorde för Bologna
- Sjunde förlusten i följd för Maccabi Tel Aviv
Efter seger, 3–0 (1–0), på bortaplan mot Maccabi Tel Aviv står det klart att Bologna efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.
Maccabi Tel Aviv–Bologna – mål för mål
Jonathan Rowe gjorde 1–0 till gästande Bologna i 35:e minuten assisterad av Nikola Moro.
Direkt efter pausen ökade Riccardo Orsolini Bolognas ledning på passning från Nadir Zortea. Tommaso Pobega gjorde också 0–3 i 90:e minuten.
Maccabi Tel Aviv har fem förluster och 1–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bologna har tre vinster och två oavgjorda och 11–4 i målskillnad.
Europa League är nu färdigspelad. Maccabi Tel Aviv slutar på 36:e plats och Bologna på tionde plats. Noteras kan att Bologna sedan den 28 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.
Maccabi Tel Aviv–Bologna 0–3 (0–1)
Europa League, TSC Arena
Mål: 0–1 (35) Jonathan Rowe (Nikola Moro), 0–2 (47) Riccardo Orsolini (Nadir Zortea), 0–3 (90) Tommaso Pobega.
Varningar, Maccabi Tel Aviv: Raz Shlomo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Maccabi Tel Aviv: 0-0-5
Bologna: 3-2-0
Den här artikeln handlar om: