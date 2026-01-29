Bologna klart för kval efter seger mot Maccabi Tel Aviv

Bologna vann med 3–0 mot Maccabi Tel Aviv

Jonathan Rowe avgjorde för Bologna

Sjunde förlusten i följd för Maccabi Tel Aviv

Efter seger, 3–0 (1–0), på bortaplan mot Maccabi Tel Aviv står det klart att Bologna efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.

Maccabi Tel Aviv–Bologna – mål för mål

Jonathan Rowe gjorde 1–0 till gästande Bologna i 35:e minuten assisterad av Nikola Moro.

Direkt efter pausen ökade Riccardo Orsolini Bolognas ledning på passning från Nadir Zortea. Tommaso Pobega gjorde också 0–3 i 90:e minuten.

Maccabi Tel Aviv har fem förluster och 1–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bologna har tre vinster och två oavgjorda och 11–4 i målskillnad.

Europa League är nu färdigspelad. Maccabi Tel Aviv slutar på 36:e plats och Bologna på tionde plats. Noteras kan att Bologna sedan den 28 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Maccabi Tel Aviv–Bologna 0–3 (0–1)

Europa League, TSC Arena

Mål: 0–1 (35) Jonathan Rowe (Nikola Moro), 0–2 (47) Riccardo Orsolini (Nadir Zortea), 0–3 (90) Tommaso Pobega.

Varningar, Maccabi Tel Aviv: Raz Shlomo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Maccabi Tel Aviv: 0-0-5

Bologna: 3-2-0