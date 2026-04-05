Bologna vann efter kanonstart mot Cremonese

Bologna vann med 2–1 mot Cremonese

Jonathan Rowe avgjorde för Bologna

Seger nummer 13 för Bologna

Bologna startade bra i matchen mot Cremonese på bortaplan på söndagen. Efter tre minuters spel gjorde Joao Mario 1–0. Till slut blev det 2–1 i matchen i Serie A.

Det var bortaseger nummer fyra i rad för Bologna.

Cremonese–Bologna – mål för mål

Gästerna Bologna startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Joao Mario till. Laget gjorde också 0–2 i 16:e minuten när Jonathan Rowe slog till.

Reduceringen till 1–2 kom på stopptid när Federico Bonazzoli slog till och gjorde mål på straff för Cremonese. Men mer än så orkade Cremonese inte med. På tilläggstid fick Cremonese Youssef Maleh utvisad.

I tabellen innebär det här att Bologna nu ligger på åttonde plats i tabellen. Cremonese är på 17:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Cremonese med 3–1.

I nästa match möter Cremonese Cagliari borta på lördag 11 april 15.00. Bologna möter Lecce söndag 12 april 18.00 hemma.

Cremonese–Bologna 1–2 (0–2)

Serie A, Stadio Giovanni Zini

Mål: 0–1 (3) Joao Mario, 0–2 (16) Jonathan Rowe, 1–2 (90) Federico Bonazzoli.

Varningar, Cremonese: Martin Payero. Bologna: Federico Ravaglia, Lewis Ferguson.

Utvisningar, Cremonese: Youssef Maleh.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 1-0-4

Bologna: 3-0-2

Nästa match:

Cremonese: Cagliari, borta, 11 april 15.00

Bologna: Lecce, hemma, 12 april 18.00