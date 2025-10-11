Boo besegrade Skultorp med 4–0

Boo vann med 4–0 mot Skultorp

Boo höll nollan

FC Trollhättan nästa motstånd för Skultorp

Det blev bortalaget Boo som vann mot Skultorp i division 1 mellersta dam. 0–4 slutade matchen på lördagen.

Enskede nästa för Boo

Skultorp har två vinster och tre förluster och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boo har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–10 i målskillnad.

På söndag 19 oktober 14.00 spelar Skultorp borta mot FC Trollhättan och Boo hemma mot Enskede.