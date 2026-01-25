Borja Iglesias mål räckte inte – när Celta Vigo förlorade
- Real Sociedad segrade – 3–1 mot Celta Vigo
- Mikel Oyarzabal tvåmålsskytt för Real Sociedad
- Tredje raka segern för Real Sociedad
Celta Vigo räckte inte till mot Real Sociedad borta i La Liga. Matchen på söndagen slutade 3–1 (1–0) till Real Sociedad.
Real Sociedads Mikel Oyarzabal tvåmålsskytt
Real Sociedad tog en tidig ledning när Mikel Oyarzabal nätade efter förarbete av Benat Turrientes redan i 17:e minuten. På stopptid i första halvleken fick Real Sociedads Duje Caleta-Car rött kort.
Det dröjde till den 72:a minuten innan Borja Iglesias kvitterade för Celta Vigo. I 75:e minuten gav Mikel Oyarzabal Real Sociedad ledningen på nytt. 3–1-målet kom på tilläggstid när Brais Mendez slog till och gjorde mål på straff. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
Nästa motstånd för Celta Vigo är Getafe. Lagen möts söndag 1 februari 18.30 på Coliseum.
Real Sociedad–Celta Vigo 3–1 (1–0)
La Liga, Reale Arena
Mål: 1–0 (17) Mikel Oyarzabal (Benat Turrientes), 1–1 (72) Borja Iglesias, 2–1 (75) Mikel Oyarzabal, 3–1 (90) Brais Mendez.
Varningar, Real Sociedad: Luka Sucic, Pellegrino Matarazzo. Celta Vigo: Bryan Zaragoza.
Utvisningar, Real Sociedad: Duje Caleta-Car.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Real Sociedad: 3-2-0
Celta Vigo: 3-1-1
Nästa match:
Celta Vigo: Getafe, borta, 1 februari 18.30
