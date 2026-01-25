Borja Iglesias mål räckte inte – när Celta Vigo förlorade

Real Sociedad segrade – 3–1 mot Celta Vigo

Mikel Oyarzabal tvåmålsskytt för Real Sociedad

Tredje raka segern för Real Sociedad

Celta Vigo räckte inte till mot Real Sociedad borta i La Liga. Matchen på söndagen slutade 3–1 (1–0) till Real Sociedad.

Real Sociedads Mikel Oyarzabal tvåmålsskytt

Real Sociedad tog en tidig ledning när Mikel Oyarzabal nätade efter förarbete av Benat Turrientes redan i 17:e minuten. På stopptid i första halvleken fick Real Sociedads Duje Caleta-Car rött kort.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Borja Iglesias kvitterade för Celta Vigo. I 75:e minuten gav Mikel Oyarzabal Real Sociedad ledningen på nytt. 3–1-målet kom på tilläggstid när Brais Mendez slog till och gjorde mål på straff. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Getafe. Lagen möts söndag 1 februari 18.30 på Coliseum.

Real Sociedad–Celta Vigo 3–1 (1–0)

La Liga, Reale Arena

Mål: 1–0 (17) Mikel Oyarzabal (Benat Turrientes), 1–1 (72) Borja Iglesias, 2–1 (75) Mikel Oyarzabal, 3–1 (90) Brais Mendez.

Varningar, Real Sociedad: Luka Sucic, Pellegrino Matarazzo. Celta Vigo: Bryan Zaragoza.

Utvisningar, Real Sociedad: Duje Caleta-Car.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 3-2-0

Celta Vigo: 3-1-1

Nästa match:

Celta Vigo: Getafe, borta, 1 februari 18.30