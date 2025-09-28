Borja Iglesias målskytt när Celta Vigo föll

Elche vann med 2–1 mot Celta Vigo

John Donald avgjorde för Elche

Borja Iglesias ende målskytt för Celta Vigo

Celta Vigo räckte inte till mot Elche på bortaplan i La Liga. Matchen på söndagen slutade 2–1 (1–1) till Elche.

Segermålet för Elche stod John Donald för efter 68 minuter.

Elche–Celta Vigo – mål för mål

Elche startade matchen bäst och tog ledningen. Andre Silva gjorde målet, redan i 18:e minuten.

Celta Vigo kvitterade till 1–1 i 22:a minuten, genom Borja Iglesias. I 68:e minuten nätade John Donald, och gav Elche ledningen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 maj.

Nästa motstånd för Celta Vigo är Atletico Madrid. Lagen möts söndag 5 oktober 21.00 på Abanca-Balaídos.

Elche–Celta Vigo 2–1 (1–1)

La Liga, Martínez Valero

Mål: 1–0 (18) Andre Silva, 1–1 (22) Borja Iglesias, 2–1 (68) John Donald.

Varningar, Elche: David Affengruber, Josan, Adria Pedrosa. Celta Vigo: Yoel Lago, Oscar Mingueza, Miguel Roman Gonzalez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elche: 3-2-0

Celta Vigo: 0-4-1

Nästa match:

Celta Vigo: Atletico de Madrid, hemma, 5 oktober