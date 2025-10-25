Borja Mayoral matchhjälte när Getafe sänkte Atlethic Bilbao

Real Sociedad nästa motstånd för Atlethic Bilbao

Getafe vann med 1–0 mot Atlethic Bilbao

Borja Mayoral matchvinnare för Getafe

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Getafe vann med 1–0 (0–0) borta mot Atlethic Bilbao i La Liga.

Atlethic Bilbao–Getafe – mål för mål

Båda lagen har nu en vinst, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Atlethic Bilbao med 3–4 och Getafe med 4–5 i målskillnad. Det här var Getafes andra uddamålsseger.

Den 5 april tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Getafe är Girona. Lagen möts fredag 31 oktober 21.00 på Coliseum Alfonso Pérez.

Atlethic Bilbao–Getafe 0–1 (0–0)

La Liga, San Mamés

Mål: 0–1 (75) Borja Mayoral.

Varningar, Atlethic Bilbao: Gorka Guruzeta. Getafe: Domingos Duarte, Diego Rico, Mario Martin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 1-2-2

Getafe: 1-2-2

Nästa match:

Getafe: Girona, hemma, 31 oktober