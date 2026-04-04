Bortasegern mot Atletico Madrid förlänger sviten för Barcelona

Barcelona-seger med 2–1 mot Atletico Madrid

Barcelonas nionde seger på de senaste tio matcherna

Robert Lewandowski avgjorde för Barcelona

Det fortsätter gå bra för formstarka Barcelona i La Liga. På lördagen mötte laget Atletico Madrid borta på Riyadh Air Metropolitano och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Atletico Madrid blev 2–1 (1–1).

Robert Lewandowski stod för Barcelonas avgörande mål efter 87 minuter.

Espanyol nästa för Barcelona

Giuliano Simeone gav Atletico Madrid ledningen i 39:e minuten assisterad av Clement Lenglet. Barcelona kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken genom Marcus Rashford. På tilläggstid i första halvleken blev Atletico Madrids Nico Gonzalez utvisad.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Robert Lewandowski slog till och gjorde 1–2 för Barcelona. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här betyder att Atletico Madrid ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Barcelona på första plats.

Det här var fjärde mötet mellan Atletico Madrid och Barcelona den här säsongen. FC Barcelona har tagit två segrar före den här matchen. Atletico de Madrid vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 11 april spelar Atletico Madrid borta mot Sevilla 21.00 och Barcelona mot Espanyol hemma 18.30 på Spotify Camp Nou.

Atletico Madrid–Barcelona 1–2 (1–1)

La Liga, Riyadh Air Metropolitano

Mål: 1–0 (39) Giuliano Simeone (Clement Lenglet), 1–1 (42) Marcus Rashford, 1–2 (87) Robert Lewandowski.

Varningar, Atletico Madrid: Diego Simeone, Koke, Nahuel Molina, Clement Lenglet, Juan Musso, Taufik Seidu. Barcelona: Gerard Martin, Fermin Lopez, Hans-Dieter Flick.

Utvisningar, Atletico Madrid: Nico Gonzalez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 3-0-2

Barcelona: 5-0-0

Nästa match:

Atletico Madrid: Sevilla, borta, 11 april 21.00

Barcelona: Espanyol Barcelona, hemma, 11 april 18.30