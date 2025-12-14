Bortasegern mot Crystal Palace förlänger sviten för Manchester City

Seger för Manchester City med 3–0 mot Crystal Palace

Manchester Citys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Erling Haaland gjorde två mål för Manchester City

Crystal Palace och Manchester City möttes på söndagen på Selhurst Park. Manchester City hade tre vinster i rad i Premier League inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–3 (0–1).

Manchester City höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Manchester City tog ledningen efter 41 minuter genom Erling Haaland framspelad av Matheus Nunes.

I 69:e minuten nätade Phil Foden framspelad av Rayan Cherki och gjorde 0–2.

Erling Haaland gjorde också 0–3 på straff i 89:e minuten.

Det här betyder att Crystal Palace är kvar på femte plats och Manchester City stannar på andra plats, i serien. Noteras kan att Crystal Palace sedan den 2 december har avancerat fem placeringar i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 december. Då möter Crystal Palace Leeds på Elland Road 21.00. Manchester City tar sig an West Ham hemma 16.00.

Crystal Palace–Manchester City 0–3 (0–1)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 0–1 (41) Erling Haaland (Matheus Nunes), 0–2 (69) Phil Foden (Rayan Cherki), 0–3 (89) Erling Haaland.

Varningar, Crystal Palace: Dean Henderson, Daichi Kamada.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 3-0-2

Manchester City: 4-0-1

Nästa match:

Crystal Palace: Leeds Utd, borta, 20 december 21.00

Manchester City: West Ham Utd, hemma, 20 december 16.00