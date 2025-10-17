Bortasegern mot IFK Skövde förlänger sviten för FC Trollhättan

FC Trollhättan segrade – 4–1 mot IFK Skövde

FC Trollhättans femte seger på de senaste sex matcherna

William Jensen avgjorde för FC Trollhättan

FC Trollhättan är svårslaget i Ettan södra herr. Mot IFK Skövde borta på Södermalms IP på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (1–1) och har nu fyra segrar i rad.

Jönköping nästa för FC Trollhättan

Edwin Mahisa gjorde 1–0 till IFK Skövde efter bara fem minuter.

FC Trollhättan kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Hugo Tilly. Direkt efter pausen ökade William Jensen FC Trollhättans ledning.

I den 72:a minuten ökade Emilio Reljanovic ledningen ytterligare.

Melwin Berg ökade FC Trollhättans ledning i 78:e minuten.

Med tre omgångar kvar är IFK Skövde sist i serien medan FC Trollhättan är på åttonde plats. Ett fint lyft för FC Trollhättan som låg på 13:e plats så sent som den 27 september.

När lagen senast möttes vann FC Trollhättan med 4–0.

Nästa motstånd för FC Trollhättan är Jönköping. Lagen möts lördag 25 oktober 13.00 på Edsborgs IP.

IFK Skövde–FC Trollhättan 1–4 (1–1)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 1–0 (5) Edwin Mahisa, 1–1 (45) Hugo Tilly, 1–2 (52) William Jensen, 1–3 (72) Emilio Reljanovic, 1–4 (78) Melwin Berg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Skövde: 2-0-3

FC Trollhättan: 4-0-1

Nästa match:

FC Trollhättan: Jönköpings Södra IF, hemma, 25 oktober