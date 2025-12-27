Bortasegern mot Nottingham Forest förlänger sviten för Manchester City

Manchester City segrade – 2–1 mot Nottingham Forest

Manchester Citys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Rayan Cherki matchvinnare för Manchester City

1–2 (0–0) blev resultatet när Nottingham Forest och Manchester City möttes på lördagen. I och med detta har Manchester City hela sex raka segrar i Premier League.

Rayan Cherki blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 83 minuter.

Sunderland nästa för Manchester City

Tijjani Reijnders gjorde 1–0 för Manchester City efter pausen.

I 54:e minuten nätade Omari Hutchinson på pass av Igor Jesus och kvitterade för Nottingham Forest.

Rayan Cherki såg med sju minuter kvar att spela till att Manchester City avgjorde matchen efter pass från Josko Gvardiol.

Nottingham Forest tar sig an Everton i nästa match hemma tisdag 30 december 20.30. Manchester City möter Sunderland borta torsdag 1 januari 21.00.

Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (0–0)

Premier League

Mål: 0–1 (48) Tijjani Reijnders, 1–1 (54) Omari Hutchinson (Igor Jesus), 1–2 (83) Rayan Cherki (Josko Gvardiol).

Varningar, Nottingham Forest: Elliot Anderson. Manchester City: Ruben Dias, Nico O’Reilly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 2-0-3

Manchester City: 5-0-0

Nästa match:

Nottingham Forest: Everton FC, hemma, 30 december 20.30

Manchester City: Sunderland AFC, borta, 1 januari 21.00