Bortasegern mot Parma förlänger sviten för Inter

Seger för Inter med 2–0 mot Parma

Inters nionde seger på de senaste tio matcherna

Federico Dimarco matchvinnare för Inter

Det fortsätter gå bra för formstarka Inter i Serie A. På onsdagen mötte laget Parma på bortaplan på Stadio Ennio Tardini och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Parma blev 2–0 (1–0).

Det här var nionde gången den här säsongen som Inter höll nollan.

Napoli nästa för Inter

Federico Dimarco gjorde 1–0 till gästande Inter strax före paus.

0–2-målet kom på stopptid när Marcus Thuram slog till och gjorde mål efter pass från Nicolo Barella. 0–2-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Parma på 15:e plats och Inter i serieledning.

Den 3 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Giuseppe Meazza.

Söndag 11 januari spelar Parma borta mot Lecce 12.30 och Inter mot Napoli hemma 20.45 på Giuseppe Meazza.

Parma–Inter 0–2 (0–1)

Serie A, Stadio Ennio Tardini

Mål: 0–1 (42) Federico Dimarco, 0–2 (90) Marcus Thuram (Nicolo Barella).

Varningar, Inter: Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Carlos Augusto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 2-1-2

Inter: 5-0-0

Nästa match:

Parma: Lecce, borta, 11 januari 12.30

Inter: Napoli, hemma, 11 januari 20.45