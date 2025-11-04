Bortasegern mot PSG förlänger sviten för Bayern München

Bayern München segrade – 2–1 mot PSG

Avgörande målet kom i 74:e minuten.

Luis Diaz tvåmålsskytt för Bayern München

Bayern München är svårstoppat för tillfället. När laget mötte PSG borta på Parc des Princes på tisdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 1–2 (0–2) innebär att Bayern München nu har fyra segrar i följd i Champions League och är fortfarande obesegrat i år.

PSG–Bayern München – mål för mål

Luis Diaz gjorde 1–0 till Bayern München efter bara fyra minuter.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 32:a minuten på nytt genom Luis Diaz.

På stopptid i första halvleken blev Bayern Münchens Luis Diaz utvisad. Det dröjde till den 74:e minuten innan Joao Neves reducerade för PSG. Fler mål än så blev det inte för PSG.

PSG ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Bayern München ligger på första plats.

På onsdag 26 november 21.00 spelar PSG hemma mot Tottenham och Bayern München borta mot Arsenal.

PSG–Bayern München 1–2 (0–2)

Champions League, Parc des Princes

Mål: 0–1 (4) Luis Diaz, 0–2 (32) Luis Diaz, 1–2 (74) Joao Neves.

Varningar, PSG: Nuno Mendes.

Nästa match:

PSG: Tottenham Hotspur FC, hemma, 26 november

Bayern München: Arsenal FC, borta, 26 november