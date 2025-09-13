Bortasegern mot Real Sociedad förlänger sviten för Real Madrid

Real Madrid vann med 2–1 mot Real Sociedad

Arda Guler matchvinnare för Real Madrid

Fjärde raka segern för Real Madrid

Real Madrid fortsätter starkt i La Liga. När laget mötte Real Sociedad borta på Reale Arena på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 2–1 (2–0). I och med detta har Real Madrid fyra segrar i rad.

Real Sociedad–Real Madrid – mål för mål

Real Madrid tog en tidig ledning. Kylian Mbappe slog till, redan i tolfte minuten.

I den 32:a minuten blev Real Madrids Dean Huijsen utvisad.

Real Madrid gjorde också 0–2 strax före paus, genom Arda Guler. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Mikel Oyarzabal på straff och reducerade åt Real Sociedad. Mer än så blev det dock inte för Real Sociedad.

Det här var Real Madrids tredje uddamålsseger.

Real Madrid vann senast lagen möttes med 2–0 på Santiago Bernabeu.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 februari.

Nästa motstånd för Real Madrid är Espanyol. Lagen möts lördag 20 september 16.15 på Santiago Bernabéu.

Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (0–2)

La Liga, Reale Arena

Mål: 0–1 (12) Kylian Mbappe, 0–2 (44) Arda Guler, 1–2 (56) Mikel Oyarzabal.

Varningar, Real Sociedad: Igor Zubeldia, Ander Barrenetxea.

Utvisningar, .

Nästa match:

Real Madrid: Espanyol Barcelona, hemma, 20 september