Borussia Dortmund formstarka svit fortsätter efter 3–2 mot St Pauli

Borussia Dortmund vann med 3–2 mot St Pauli

Emre Can matchvinnare för Borussia Dortmund

Andra raka segern för Borussia Dortmund

Det blev 3–2 (1–0) när Borussia Dortmund mötte St Pauli på lördagen hemma på Signal Iduna Park. Det innebar elva raka matcher utan förlust för Borussia Dortmund i Bundesliga.

Emre Can blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på stopptid.

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Borussia Dortmund.

Union Berlin nästa för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund tog ledningen på tilläggstid i första halvlek genom Julian Brandt med assist av Karim Adeyemi.

I 54:e minuten nätade Karim Adeyemi framspelad av Fabio Silva och gjorde 2–0. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick James Sands träff och reducerade åt St Pauli. I den 73:e minuten kvitterade Ricky-Jade Jones för St Pauli framspelad av Eric Smith. Det matchavgörande målet kom på övertid när Emre Can slog till och gjorde mål på straff för Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund tar sig an Union Berlin i nästa match borta lördag 24 januari 18.30. St Pauli möter Hamburg hemma fredag 23 januari 20.30.

Borussia Dortmund–St Pauli 3–2 (1–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (45) Julian Brandt (Karim Adeyemi), 2–0 (54) Karim Adeyemi (Fabio Silva), 2–1 (62) James Sands, 2–2 (73) Ricky-Jade Jones (Eric Smith), 3–2 (90) Emre Can.

Varningar, Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Jobe Bellingham. St Pauli: Eric Smith.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 3-2-0

St Pauli: 1-2-2

Nästa match:

Borussia Dortmund: Union Berlin, borta, 24 januari 18.30

St Pauli: Hamburger SV, hemma, 23 januari 20.30