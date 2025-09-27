Borussia Dortmund fortsätter imponera i defensiven

Borussia Dortmund segrade – 2–0 mot Mainz

Borussia Dortmunds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Svensson avgjorde för Borussia Dortmund

Snacka om tät defensiv. Borussia Dortmund har nu fyra segrar i rad i Bundesliga, efter ny nolla när matchen på Opel Arena mellan Mainz och Borussia Dortmund slutade 0–2 (0–2).

Red Bull Leipzig nästa för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund tog ledningen i 27:e minuten, genom Daniel Svensson framspelad av Julian Brandt.

Laget gjorde också 0–2 strax före paus, genom Karim Adeyemi på pass av Julian Brandt. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Borussia Dortmund med 2–0. I den 67:e minuten fick Mainz Robin Zentner rött kort, och laget fick spela de sista 23 minuterna med en spelare mindre.

Mainz har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Efter fem matcher har Mainz nu fyra poäng och Borussia Dortmund har 13 poäng.

Den 14 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Signal Iduna Park.

I nästa omgång har Mainz Hamburg borta på Volksparkstadion, söndag 5 oktober 17.30. Borussia Dortmund spelar hemma mot Red Bull Leipzig lördag 4 oktober 15.30.

Mainz–Borussia Dortmund 0–2 (0–2)

Bundesliga, Opel Arena

Mål: 0–1 (27) Daniel Svensson (Julian Brandt), 0–2 (40) Karim Adeyemi (Julian Brandt).

Varningar, Mainz: Paul Nebel, Nadiem Amiri. Borussia Dortmund: Yan Couto.

Utvisningar, Mainz: Robin Zentner.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 1-1-3

Borussia Dortmund: 4-1-0

Nästa match:

Mainz: Hamburger SV, borta, 5 oktober

Borussia Dortmund: RB Leipzig, hemma, 4 oktober