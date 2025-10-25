Borussia Dortmund sänkte Köln – Maximilian Beier matchhjälte

Borussia Dortmund vann med 1–0 mot Köln

Maximilian Beier matchvinnare för Borussia Dortmund

Borussia Dortmunds femte seger för säsongen

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Borussia Dortmund vann med 1–0 (0–0) hemma mot Köln i Bundesliga.

Augsburg nästa för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Köln har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad. Det här var Borussia Dortmunds andra uddamålsseger den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Köln är på åttonde plats. Köln har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 3 oktober låg laget på fjärde plats.

Den 7 mars möts lagen återigen, då på RheinEnergieStadion.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är Augsburg. Lagen möts fredag 31 oktober 20.30 på WWK ARENA.

Borussia Dortmund–Köln 1–0 (0–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (90) Maximilian Beier.

Varningar, Borussia Dortmund: Serhou Guirassy, Maximilian Beier. Köln: Isak Johannesson, Sebastian Sebulonsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 3-1-1

Köln: 1-1-3

Nästa match:

Borussia Dortmund: Augsburg, borta, 31 oktober