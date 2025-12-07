Borussia Dortmund tog kommandot från start mot Hoffenheim

Borussia Dortmund-seger med 2–0 mot Hoffenheim

Julian Brandt matchvinnare för Borussia Dortmund

Andra raka segern för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hade greppet från start i matchen i Bundesliga mot Hoffenheim på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) hemma på Signal Iduna Park.

Det här var Borussia Dortmunds sjunde nolla den här säsongen.

Det betyder att Borussia Dortmund gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Borussia Dortmund–Hoffenheim – mål för mål

Julian Brandt gav Borussia Dortmund ledningen strax före paus.

Nico Schlotterbeck fick utdelning med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Borussia Dortmund. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Resultatet innebär att Borussia Dortmund ligger kvar på tredje plats och Hoffenheim på femte plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 april på PreZero Arena.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är Freiburg. Lagen möts söndag 14 december 15.30 på Europa-Park-Stadion.

Borussia Dortmund–Hoffenheim 2–0 (1–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (43) Julian Brandt, 2–0 (60) Nico Schlotterbeck.

Varningar, Hoffenheim: Bernardo, Albian Hajdari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 3-2-0

Hoffenheim: 3-1-1

Nästa match:

Borussia Dortmund: SC Freiburg, borta, 14 december