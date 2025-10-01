Borussia Dortmund vann mot Atlethic Bilbao på Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vann med 4–1 mot Atlethic Bilbao

I första halvlek tog Borussia Dortmund greppet om hemmamatchen mot Atlethic Bilbao på onsdagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 4–1.

Borussia Dortmund tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Daniel Svensson på pass av Karim Adeyemi. Direkt efter pausen ökade Carney Chukwuemeka Borussia Dortmunds ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Gorka Guruzeta och reducerade åt Atlethic Bilbao. Mer än så blev det dock inte för Atlethic Bilbao.

Först med åtta minuter kvar att spela ökade Borussia Dortmund ledningen genom Serhou Guirassy.

4–1-målet kom på övertid, när Julian Brandt slog till och gjorde mål.

För tabellens utseende betyder det här att Borussia Dortmund ligger på sjunde plats medan Atlethic Bilbao är på 34:e plats.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är Köpenhamn. Lagen möts tisdag 21 oktober 21.00 på Parken Stadium.

Borussia Dortmund–Atlethic Bilbao 4–1 (1–0)

Champions League, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (28) Daniel Svensson (Karim Adeyemi), 2–0 (50) Carney Chukwuemeka, 2–1 (61) Gorka Guruzeta, 3–1 (82) Serhou Guirassy, 4–1 (90) Julian Brandt.

Varningar, Borussia Dortmund: Maximilian Beier. Atlethic Bilbao: Aitor Paredes, Andoni Gorosabel.

Nästa match:

Borussia Dortmund: FC Köpenhamn, borta, 21 oktober