Borussia Dortmunds fina svit fortsätter mot Heidenheim

Borussia Dortmund-seger med 3–2 mot Heidenheim

Borussia Dortmunds femte seger på de senaste sex matcherna

Avgörande målet kom i 69:e minuten.

Tre raka segrar hade Borussia Dortmund mot just Heidenheim i Bundesliga inför söndagens match. Och på söndagen segrade Borussia Dortmund på nytt – den här gången med 3–2 (1–1) hemma på Signal Iduna Park.

Segermålet för Borussia Dortmund stod Serhou Guirassy för efter 69 minuter.

I och med detta har Borussia Dortmund fyra raka segrar i Bundesliga och har fem raka segrar på hemmaplan.

Serhou Guirassy matchvinnare för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Waldemar Anton. Julian Niehues stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Julian Niehues Heidenheims ledning. I 68:e minuten nätade Serhou Guirassy på straff och kvitterade för Borussia Dortmund. Serhou Guirassy gjorde dessutom 3–2 i 69:e minuten.

Borussia Dortmund imponerar med fyra segrar och en oavgjord och 15–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heidenheim har två oavgjorda och tre förluster och 6–11 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Borussia Dortmund på andra plats och Heidenheim sist, på 18:e plats.

När lagen möttes senast vann Borussia Dortmund med 2–0.

Lördag 7 februari 15.30 möter Borussia Dortmund Wolfsburg borta på Volkswagen Arena medan Heidenheim spelar hemma mot Hamburg.

Borussia Dortmund–Heidenheim 3–2 (1–1)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (44) Waldemar Anton, 1–1 (45) Julian Niehues, 1–2 (48) Julian Niehues, 2–2 (68) Serhou Guirassy, 3–2 (69) Serhou Guirassy.

Varningar, Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Waldemar Anton. Heidenheim: Mathias Honsak, Julian Niehues.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 4-1-0

Heidenheim: 0-2-3

Nästa match:

Borussia Dortmund: VfL Wolfsburg, borta, 7 februari 15.30

Heidenheim: Hamburger SV, hemma, 7 februari 15.30