Bournemouth formstarka svit fortsätter efter 1–1 mot Sunderland

Bournemouth och Sunderland kryssade

Evanilson kvitterade i 63:e minuten

Brentford nästa för Bournemouth

Det blev 1–1 (0–1) när Bournemouth mötte Sunderland på lördagen hemma på Vitality Stadium. Det innebar åtta raka matcher utan förlust för Bournemouth i Premier League.

Det var Sunderlands fjärde match i rad utan seger.

Bournemouth–Sunderland – mål för mål

Eliezer Mayenda slog till redan i 18:e minuten och gav Sunderland ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Evanilson träff framspelad av Marcus Tavernier och kvitterade för Bournemouth. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Bournemouth har två segrar och tre oavgjorda och 6–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderland har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad.

På tisdag 3 mars 20.30 spelar Bournemouth hemma mot Brentford och Sunderland borta mot Leeds.

Bournemouth–Sunderland 1–1 (0–1)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 0–1 (18) Eliezer Mayenda, 1–1 (63) Evanilson (Marcus Tavernier).

Varningar, Bournemouth: Ryan Christie, Alex Scott, Tyler Adams, Alex Toth. Sunderland: Robin Roefs, Noah Sadiki.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 2-3-0

Sunderland: 1-1-3

Nästa match:

Bournemouth: Brentford, hemma, 3 mars 20.30

Sunderland: Leeds Utd, borta, 3 mars 20.30