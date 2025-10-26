Bournemouth formstarka svit fortsätter efter 2–0 mot Nottingham Forest

Bournemouth vann med 2–0 mot Nottingham Forest

Marcus Tavernier avgjorde för Bournemouth

Fjärde raka förlusten för Nottingham Forest

Det blev 2–0 (2–0) när Bournemouth mötte Nottingham Forest på söndagen hemma på Vitality Stadium. Det innebar åtta raka matcher utan förlust för Bournemouth i Premier League.

I och med detta har Nottingham Forest fyra förluster i rad.

Bournemouth–Nottingham Forest – mål för mål

Marcus Tavernier gjorde 1–0 till Bournemouth i 25:e minuten.

Laget gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek genom Eli Junior Kroupi. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Bournemouth med 2–0.

Söndag 2 november 17.30 spelar Bournemouth borta mot Manchester City. Nottingham Forest möter Manchester United hemma på City Ground lördag 1 november 16.00.

Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (2–0)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 1–0 (25) Marcus Tavernier, 2–0 (40) Eli Junior Kroupi.

Varningar, Bournemouth: David Brooks, Marcos Senesi, Justin Kluivert. Nottingham Forest: Douglas Luiz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 2-3-0

Nottingham Forest: 0-1-4

Nästa match:

Bournemouth: Manchester City, borta, 2 november

Nottingham Forest: Manchester United, hemma, 1 november