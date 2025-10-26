Bournemouth formstarka svit fortsätter efter 2–0 mot Nottingham Forest
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Bournemouth vann med 2–0 mot Nottingham Forest
- Marcus Tavernier avgjorde för Bournemouth
- Fjärde raka förlusten för Nottingham Forest
Det blev 2–0 (2–0) när Bournemouth mötte Nottingham Forest på söndagen hemma på Vitality Stadium. Det innebar åtta raka matcher utan förlust för Bournemouth i Premier League.
I och med detta har Nottingham Forest fyra förluster i rad.
Bournemouth–Nottingham Forest – mål för mål
Marcus Tavernier gjorde 1–0 till Bournemouth i 25:e minuten.
Laget gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek genom Eli Junior Kroupi. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Bournemouth med 2–0.
Söndag 2 november 17.30 spelar Bournemouth borta mot Manchester City. Nottingham Forest möter Manchester United hemma på City Ground lördag 1 november 16.00.
Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (2–0)
Premier League, Vitality Stadium
Mål: 1–0 (25) Marcus Tavernier, 2–0 (40) Eli Junior Kroupi.
Varningar, Bournemouth: David Brooks, Marcos Senesi, Justin Kluivert. Nottingham Forest: Douglas Luiz.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bournemouth: 2-3-0
Nottingham Forest: 0-1-4
Nästa match:
Bournemouth: Manchester City, borta, 2 november
Nottingham Forest: Manchester United, hemma, 1 november
Den här artikeln handlar om: