Prenumerera

Logga in

Bournemouth formstarka svit fortsätter efter 2–0 mot Nottingham Forest

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Bournemouth vann med 2–0 mot Nottingham Forest

  • Marcus Tavernier avgjorde för Bournemouth

  • Fjärde raka förlusten för Nottingham Forest

Det blev 2–0 (2–0) när Bournemouth mötte Nottingham Forest på söndagen hemma på Vitality Stadium. Det innebar åtta raka matcher utan förlust för Bournemouth i Premier League.

I och med detta har Nottingham Forest fyra förluster i rad.

Bournemouth–Nottingham Forest – mål för mål

Marcus Tavernier gjorde 1–0 till Bournemouth i 25:e minuten.

Laget gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek genom Eli Junior Kroupi. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Bournemouth med 2–0.

Söndag 2 november 17.30 spelar Bournemouth borta mot Manchester City. Nottingham Forest möter Manchester United hemma på City Ground lördag 1 november 16.00.

Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (2–0)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 1–0 (25) Marcus Tavernier, 2–0 (40) Eli Junior Kroupi.

Varningar, Bournemouth: David Brooks, Marcos Senesi, Justin Kluivert. Nottingham Forest: Douglas Luiz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 2-3-0

Nottingham Forest: 0-1-4

Nästa match:

Bournemouth: Manchester City, borta, 2 november

Nottingham Forest: Manchester United, hemma, 1 november

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt