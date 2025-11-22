Bournemouth hämtade i kapp underläge och kryssade mot West Ham

Oavgjort mellan Bournemouth och West Ham

Enes Unal kvitterade i 81:a minuten

Bournemouth nu sjunde, West Ham på 17:e plats

I halvtid ledde West Ham matchen på bortaplan i Premier League mot Bournemouth med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Bournemouth in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

Bournemouth–West Ham – mål för mål

Callum Wilson slog till redan i tolfte minuten och gav West Ham en tidig ledning.

I 35:e minuten gjorde också laget 0–2 när Callum Wilson återigen slog till.

I 69:e minuten slog Marcus Tavernier till på straff och reducerade åt Bournemouth.

Och med nio minuter kvar att spela kvitterade Bournemouth genom Enes Unal. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Bournemouths fjärde oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Bournemouth ligger på sjunde plats medan West Ham är på 17:e plats. Noteras kan att Bournemouth sedan den 1 november har tappat fem placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Bournemouth är Sunderland. Lagen möts lördag 29 november 16.00. West Ham tar sig an Liverpool hemma söndag 30 november 15.05.

Bournemouth–West Ham 2–2 (0–2)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 0–1 (12) Callum Wilson, 0–2 (35) Callum Wilson, 1–2 (69) Marcus Tavernier, 2–2 (81) Enes Unal.

Varningar, Bournemouth: David Brooks, Marcos Senesi, Adrien Truffert. West Ham: Jean-Clair Todibo, Aaron Wan-Bissaka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 1-2-2

West Ham: 2-1-2

Nästa match:

Bournemouth: Sunderland AFC, borta, 29 november

West Ham: Liverpool, hemma, 30 november