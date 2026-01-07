Bournemouth vinnare igen – efter elva matcher utan seger

Bournemouth vann med 3–2 mot Tottenham

Antoine Semenyo matchvinnare för Bournemouth

Bournemouths sjätte seger för säsongen

Det blev tolv matcher. Men nu har Bournemouth till slut vunnit i Premier League. Laget vann på hemmaplan mot Tottenham, med 3–2 (2–1).

Antoine Semenyo slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Brighton nästa för Bournemouth

Mathys Tel gjorde 1–0 till Tottenham efter bara fem minuter.

Bournemouth kvitterade till 1–1 i 22:a minuten när Evanilson hittade rätt.

Bournemouth tog också ledningen genom Eli Junior Kroupi på passning från Marcos Senesi i 36:e minuten.

Joao Palhinha kvitterade för Tottenham med knappa kvarten kvar.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Antoine Semenyo slog till och gjorde 3–2 för Bournemouth.

För Tottenham gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Bournemouth är på 15:e plats.

Nästa motstånd för Bournemouth är Brighton. Lagen möts måndag 19 januari 21.00 på The American Express Community Stadium.

Bournemouth–Tottenham 3–2 (2–1)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 0–1 (5) Mathys Tel, 1–1 (22) Evanilson, 2–1 (36) Eli Junior Kroupi (Marcos Senesi), 2–2 (78) Joao Palhinha, 3–2 (90) Antoine Semenyo.

Varningar, Bournemouth: Lewis Cook, Antoine Semenyo, Alex Jimenez. Tottenham: Pedro Porro, Micky van de Ven, Randal Kolo Muani.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 1-2-2

Tottenham: 1-2-2

Nästa match:

Bournemouth: Brighton & Hove Albion FC, borta, 19 januari 21.00