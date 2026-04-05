Boye poängräddare för Alaves – på övertid mot Osasuna

På övertid slog Lucas Boye till och gjorde 2–2. Det räddade en poäng för Alaves i mötet med Osasuna i La Liga på Estadio Mendizorroza. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men Boyes fullträff för Alaves gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Alaves–Osasuna – mål för mål

Valentin Rosier gjorde 1–0 till Osasuna efter bara fyra minuter. Alaves kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Antonio Martinez med assist av Antonio Blanco.

Ante Budimir gav Osasuna ledningen på straff med knappa kvarten kvar. Kvitteringen kom på stopptid när Lucas Boye slog till och gjorde mål på straff för Alaves. 2–2-målet blev matchens sista. På stopptid fick Osasuna Asier Osambela utvisad och under de sista minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Det här betyder att Alaves ligger på 15:e plats i tabellen och Osasuna är på elfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Osasuna med 3–0.

Alaves tar sig an Real Sociedad i nästa match borta lördag 11 april 14.00. Osasuna möter Real Betis hemma söndag 12 april 14.00.

Alaves–Osasuna 2–2 (1–1)

La Liga, Estadio Mendizorroza

Mål: 0–1 (4) Valentin Rosier, 1–1 (44) Antonio Martinez (Antonio Blanco), 1–2 (80) Ante Budimir, 2–2 (90) Lucas Boye.

Varningar, Alaves: Antonio Blanco, Angel Perez.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 1-2-2

Osasuna: 1-2-2

