Bra läge för Crystal Palace – kryss i första matchen
- Kryss mellan Zrinjski Mostar och Crystal Palace
- Karlo Abramovic kvitterade i 55:e minuten
- Crystal Palace nästa för Zrinjski Mostar
Crystal Palace spelade, 1–1 (0–1), på bortaplan i första matchen mot Zrinjski Mostar i Conference League Playoff till åttondelsfinal herr. Därmed har laget skapat sig ett bra läge inför returen hemma på Selhurst Park på torsdag 26 februari 21.00.
Zrinjski Mostar–Crystal Palace – mål för mål
Ismaila Sarr gjorde 1–0 till gästerna Crystal Palace i minut 44.
I 55:e minuten nätade Karlo Abramovic och kvitterade för Zrinjski Mostar. 1–1-målet blev matchens sista.
Zrinjski Mostar–Crystal Palace 1–1 (0–1)
Conference League Playoff till åttondelsfinal herr, Stadion pod Bijelim Brijegom
Mål: 0–1 (44) Ismaila Sarr, 1–1 (55) Karlo Abramovic.
Varningar, Zrinjski Mostar: Duje Dujmovic, Marko Vranjkovic. Crystal Palace: Joergen Strand Larsen.
Nästa match:
26 februari, 21.00, Crystal Palace–Zrinjski Mostar, på Selhurst Park
