Bra läge för Crystal Palace – kryss i första matchen

Kryss mellan Zrinjski Mostar och Crystal Palace

Karlo Abramovic kvitterade i 55:e minuten

Crystal Palace nästa för Zrinjski Mostar

Crystal Palace spelade, 1–1 (0–1), på bortaplan i första matchen mot Zrinjski Mostar i Conference League Playoff till åttondelsfinal herr. Därmed har laget skapat sig ett bra läge inför returen hemma på Selhurst Park på torsdag 26 februari 21.00.

Zrinjski Mostar–Crystal Palace – mål för mål

Ismaila Sarr gjorde 1–0 till gästerna Crystal Palace i minut 44.

I 55:e minuten nätade Karlo Abramovic och kvitterade för Zrinjski Mostar. 1–1-målet blev matchens sista.

Zrinjski Mostar–Crystal Palace 1–1 (0–1)

Conference League Playoff till åttondelsfinal herr, Stadion pod Bijelim Brijegom

Mål: 0–1 (44) Ismaila Sarr, 1–1 (55) Karlo Abramovic.

Varningar, Zrinjski Mostar: Duje Dujmovic, Marko Vranjkovic. Crystal Palace: Joergen Strand Larsen.

Nästa match:

26 februari, 21.00, Crystal Palace–Zrinjski Mostar, på Selhurst Park