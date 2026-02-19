Bra start för Bologna efter seger mot Brann med 1–0
- Seger för Bologna med 1–0 mot Brann
- Santiago Castro avgjorde för Bologna
- Bolognas starka defensiv briljerade
Bologna vann den första matchen i Europa League 16-delsfinal. Laget segrade på bortaplan mot Brann på torsdagen med 1–0 (1–0). Returen spelas torsdag 26 februari.
Segermålet för Bologna stod Santiago Castro för efter nio minuter.
Brann–Bologna – mål för mål
Brann–Bologna 0–1 (0–1)
Europa League 16-delsfinal
Mål: 0–1 (9) Santiago Castro.
Varningar, Brann: Nana Boakye. Bologna: Federico Bernardeschi.
