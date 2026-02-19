Bra start för Bologna efter seger mot Brann med 1–0

Seger för Bologna med 1–0 mot Brann

Santiago Castro avgjorde för Bologna

Bolognas starka defensiv briljerade

Bologna vann den första matchen i Europa League 16-delsfinal. Laget segrade på bortaplan mot Brann på torsdagen med 1–0 (1–0). Returen spelas torsdag 26 februari.

Segermålet för Bologna stod Santiago Castro för efter nio minuter.

Brann–Bologna – mål för mål

Brann–Bologna 0–1 (0–1)

Europa League 16-delsfinal

Mål: 0–1 (9) Santiago Castro.

Varningar, Brann: Nana Boakye. Bologna: Federico Bernardeschi.