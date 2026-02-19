Bra start för Celje efter seger mot Drita med 3–2

Celje vann med 3–2 mot Drita

Matej Poplatnik matchvinnare för Celje

Celje blir nästa motstånd för Drita

Celje vann den första matchen i Conference League Playoff till åttondelsfinal herr. Laget segrade på bortaplan mot Drita på torsdagen med 3–2 (2–0). Returen spelas torsdag 26 februari.

Segermålet för Celje stod Matej Poplatnik för på stopptid.

Drita–Celje – mål för mål

Gästande Celje gjorde första målet när Armandas Kucys slog till redan i 19:e minuten. Celje gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen genom Milot Avdyli.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Blerim Krasniqi och reducerade åt Drita. I 75:e minuten kvitterade Liridon Balaj för Drita. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Matej Poplatnik slog till och gjorde 2–3 för Celje efter förarbete från Rudi Vancas.

Drita–Celje 2–3 (0–2)

Conference League Playoff till åttondelsfinal herr

Mål: 0–1 (19) Armandas Kucys, 0–2 (41) Milot Avdyli, 1–2 (59) Blerim Krasniqi, 2–2 (75) Liridon Balaj, 2–3 (90) Matej Poplatnik (Rudi Vancas).

Varningar, Drita: Vesel Limaj, Egzon Bejtulai. Celje: Mario Kvesic, Juanjo Nieto, Matej Poplatnik.