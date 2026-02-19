Bra start för Celta Vigo efter seger med 2–1 mot PAOK
Celta Vigo har övertaget inför avgörandet mot PAOK. Laget vann första matchen i Europa League 16-delsfinal på bortaplan på torsdagen med 2–1 (2–0). Returen spelas torsdag 26 februari.
PAOK–Celta Vigo – mål för mål
Celta Vigo tog ledningen i 34:e minuten genom Iago Aspas assisterad av Miguel Roman. Celta Vigo gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan genom Williot Swedberg med assist av Iago Aspas.
Alexander Jeremejeff reducerade för PAOK i 77:e minuten. Mer än så blev det dock inte för PAOK.
PAOK–Celta Vigo 1–2 (0–2)
Europa League 16-delsfinal
Mål: 0–1 (34) Iago Aspas (Miguel Roman), 0–2 (43) Williot Swedberg (Iago Aspas), 1–2 (77) Alexander Jeremejeff.
Varningar, PAOK: Andrija Zivkovic. Celta Vigo: Javi Rueda, Hugo Alvarez.
