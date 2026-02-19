Bra start för Celta Vigo efter seger med 2–1 mot PAOK

Celta Vigo nästa för PAOK

Seger för Celta Vigo med 2–1 mot PAOK

Williot Swedberg matchvinnare för Celta Vigo

Celta Vigo har övertaget inför avgörandet mot PAOK. Laget vann första matchen i Europa League 16-delsfinal på bortaplan på torsdagen med 2–1 (2–0). Returen spelas torsdag 26 februari.

PAOK–Celta Vigo – mål för mål

Celta Vigo tog ledningen i 34:e minuten genom Iago Aspas assisterad av Miguel Roman. Celta Vigo gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan genom Williot Swedberg med assist av Iago Aspas.

Alexander Jeremejeff reducerade för PAOK i 77:e minuten. Mer än så blev det dock inte för PAOK.

PAOK–Celta Vigo 1–2 (0–2)

Europa League 16-delsfinal

Mål: 0–1 (34) Iago Aspas (Miguel Roman), 0–2 (43) Williot Swedberg (Iago Aspas), 1–2 (77) Alexander Jeremejeff.

Varningar, PAOK: Andrija Zivkovic. Celta Vigo: Javi Rueda, Hugo Alvarez.