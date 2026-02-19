Bra start för Fiorentina efter seger mot Jagiellonia med 3–0

Seger för Fiorentina med 3–0 mot Jagiellonia

Luca Ranieri avgjorde för Fiorentina

Fiorentina höll nollan

Fiorentina vann den första matchen i Conference League Playoff till åttondelsfinal herr. Laget segrade på bortaplan mot Jagiellonia på torsdagen med 3–0 (0–0). Returen spelas torsdag 26 februari.

Jagiellonia–Fiorentina – mål för mål

Luca Ranieri gjorde 1–0 för Fiorentina efter pausen. I 65:e minuten nätade Rolando Mandragora och gjorde 0–2. I 81:a minuten gjorde Roberto Piccoli också 0–3 på straff.

Jagiellonia–Fiorentina 0–3 (0–0)

Conference League Playoff till åttondelsfinal herr

Mål: 0–1 (53) Luca Ranieri, 0–2 (65) Rolando Mandragora, 0–3 (81) Roberto Piccoli.

Varningar, Jagiellonia: Bartlomiej Wdowik. Fiorentina: Rolando Mandragora, Jacopo Fazzini, Luca Lezzerini.