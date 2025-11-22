Bra start för Örgryte efter seger med 3–0 mot Norrköping
- Örgryte vann med 3–0 mot Norrköping
- Örgrytes Noah Christoffersson tvåmålsskytt
- Daniel Paulson matchvinnare för Örgryte
Örgryte har övertaget inför avgörandet mot Norrköping. Laget vann första matchen i Kval Allsvenskan på hemmaplan på lördagen med 3–0 (2–0). Returen spelas lördag 29 november.
Noah Christoffersson gjorde två mål för Örgryte
Örgryte startade matchen bäst och tog ledningen när Daniel Paulson slog till redan i 14:e minuten.
Laget gjorde också 2–0 strax före paus genom Noah Christoffersson.
I 66:e minuten gjorde Noah Christoffersson också 3–0.
Örgryte–Norrköping 3–0 (2–0)
Kval Allsvenskan, Gamla Ullevi
Mål: 1–0 (14) Daniel Paulson, 2–0 (43) Noah Christoffersson, 3–0 (66) Noah Christoffersson.
Varningar, Örgryte: Jonathan Azulay. Norrköping: Ismet Lushaku.
