Bra start för Örgryte efter seger med 3–0 mot Norrköping

Örgryte vann med 3–0 mot Norrköping

Örgrytes Noah Christoffersson tvåmålsskytt

Daniel Paulson matchvinnare för Örgryte

Örgryte har övertaget inför avgörandet mot Norrköping. Laget vann första matchen i Kval Allsvenskan på hemmaplan på lördagen med 3–0 (2–0). Returen spelas lördag 29 november.

Noah Christoffersson gjorde två mål för Örgryte

Örgryte startade matchen bäst och tog ledningen när Daniel Paulson slog till redan i 14:e minuten.

Laget gjorde också 2–0 strax före paus genom Noah Christoffersson.

I 66:e minuten gjorde Noah Christoffersson också 3–0.

Örgryte–Norrköping 3–0 (2–0)

Kval Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (14) Daniel Paulson, 2–0 (43) Noah Christoffersson, 3–0 (66) Noah Christoffersson.

Varningar, Örgryte: Jonathan Azulay. Norrköping: Ismet Lushaku.