Bragas fina svit fortsätter mot Tondela

Braga vann med 1–0 mot Tondela

Gabri Martinez avgjorde för Braga

Andra förlusten i rad för Tondela

Tondela är lite av ett drömmotstånd för Braga. På söndagen vann Braga på nytt – den här gången borta på Estadio Joao Cardoso. Matchen i Primeira Liga herr slutade 1–0 (0–0). Det var Bragas sjätte raka seger mot Tondela.

Gabri Martinez stod för Bragas avgörande mål på övertid.

Braga höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Alverca nästa för Braga

Tondela har en vinst och fyra förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Braga har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Braga med 3–0.

Söndag 25 januari spelar Tondela borta mot Famalicao 19.00 och Braga mot Alverca hemma 21.30 på Estadio Municipal de Braga.

Tondela–Braga 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio Joao Cardoso

Mål: 0–1 (90) Gabri Martinez.

Varningar, Tondela: Bebeto, Brayan Medina. Braga: Lukas Hornicek, Gustaf Lagerbielke, Carvalho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 1-0-4

Braga: 2-2-1

Nästa match:

Tondela: FC Famalicao, borta, 25 januari 19.00

Braga: Alverca, hemma, 25 januari 21.30