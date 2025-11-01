Brage besegrade Varberg med knapp marginal

Seger för Brage med 2–1 mot Varberg

Brage avgjorde i 90:e minuten.

Bortalaget Brage tog en uddamålsseger i matchen mot Varberg på Påskbergsvallen. Laget vann matchen i Superettan på lördagen med 2–1 (1–0).

Gästande Brage gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Gustav Nordh. Direkt efter pausen ökade Gustav Nordh Brages ledning.

Reduceringen till 1–2 kom på stopptid när Zakaria Loukili slog till och gjorde mål för Varberg. Mer än så blev det dock inte för Varberg.

Det här var Varbergs femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brages sjunde uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Varberg på sjätte plats i tabellen medan Brage är på tionde plats.

På lördag 8 november 15.00 spelar Varberg borta mot Västerås SK och Brage hemma mot Landskrona.

Varberg–Brage 1–2 (0–1)

Superettan, Påskbergsvallen

Mål: 0–1 (45) Gustav Nordh, 0–2 (47) Gustav Nordh, 1–2 (90) Zakaria Loukili.

Varningar, Varberg: Edvin Tellgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Varberg: 0-3-2

Brage: 2-0-3

Nästa match:

Varberg: Västerås SK FK, borta, 8 november

Brage: Landskrona BoIS, hemma, 8 november