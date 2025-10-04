Brage fixade en poäng borta mot Sundsvalls DFF

1–1 mellan Sundsvalls DFF och Brage

Sundsvalls DFF nu tionde, Brage på tredje plats

IFK Östersund nästa för Sundsvalls DFF

Sundsvalls DFF ledde med 1–0 efter första halvlek hemma mot Brage i division 1 norra dam. I andra halvlek jobbade sig Brage in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 1–1.

– Vi kommer igen efter ett underläge i första halvlek på ett blåsigt och regnigt NP3 Arena, spelmässigt var det svårbemästrat för båda lagen men tycker ändå vi gör det bra och lyckas kvittera i andra halvlek efter en fint mål av Hanna Torstensson. Vi spelade 1–1 hemma mot det här motståndet i våras och det slutar 1–1 idag. Vi vill försöka avsluta på bästa sätt det här två matcherna som är kvar nu, kommenterade Brages tränare Fredrik Bengtsson efter matchen.

Sundsvalls DFF–Brage – mål för mål

Hemmalagets mål gjordes av Ida Åkerlund medan bortalagets mål noterades på Hanna Torstensson.

Det här var Sundsvalls DFF:s sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Sundsvalls DFF på tionde plats i tabellen medan Brage är på tredje plats.

Lördag 11 oktober 13.00 möter Sundsvalls DFF IFK Östersund borta på Jämtkraft Arena medan Brage spelar borta mot Skellefteå.