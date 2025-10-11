Brages Hanna Torstensson sänkte Skellefteå

Brage vann med 2–0 mot Skellefteå

Brages femte seger på de senaste sex matcherna

Hanna Torstensson med två mål för Brage

Brage vann borta mot Skellefteå i division 1 norra dam med 2–0 (1–0). Hanna Torstensson gjorde båda målen för Brage.

– Vi gör en bra match men får ingenting med oss denna match. Gör allt vi kan men tyvärr räcker det inte. Men vi är med att kunna ta oss över strecket så ska göra allt för att vinna sista matchen, kommenterade Skellefteås tränare Björn Israelsson.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Brage.

IFK Östersund nästa för Brage

Med en omgång kvar är Skellefteå på tolfte plats i tabellen medan Brage är på tredje plats.

På söndag 19 oktober 14.00 spelar Skellefteå borta mot IFK Lidingö och Brage hemma mot IFK Östersund.