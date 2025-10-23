Brann vann med 3–0 mot Rangers

Brann segrade – 3–0 mot Rangers

Emil Kornvig matchvinnare för Brann

Andra raka segern för Brann

Brann tog ledningen mot Rangers på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Europa League på torsdagen slutade 3–0.

Brann–Rangers – mål för mål

Brann tog ledningen i minut 40 genom Emil Kornvig. I 55:e minuten nätade Jakob Lungi Sorensen på pass av Bard Finne och gjorde 2–0.

Brann gjorde också 3–0 genom Noah Jean Holm i 79:e minuten.

Nästa motstånd för Brann är Bologna. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Renato Dall’Ara.

Brann–Rangers 3–0 (1–0)

Europa League, Brann Stadion

Mål: 1–0 (40) Emil Kornvig, 2–0 (55) Jakob Lungi Sorensen (Bard Finne), 3–0 (79) Noah Jean Holm.

Varningar, Brann: Thore Pedersen. Rangers: John Souttar, Djeidi Gassama.

Nästa match:

Brann: Bologna, borta, 6 november