Brann vann med 3–0 mot Rangers
Brann tog ledningen mot Rangers på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Europa League på torsdagen slutade 3–0.
Brann–Rangers – mål för mål
Brann tog ledningen i minut 40 genom Emil Kornvig. I 55:e minuten nätade Jakob Lungi Sorensen på pass av Bard Finne och gjorde 2–0.
Brann gjorde också 3–0 genom Noah Jean Holm i 79:e minuten.
Nästa motstånd för Brann är Bologna. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Renato Dall’Ara.
Brann–Rangers 3–0 (1–0)
Europa League, Brann Stadion
Mål: 1–0 (40) Emil Kornvig, 2–0 (55) Jakob Lungi Sorensen (Bard Finne), 3–0 (79) Noah Jean Holm.
Varningar, Brann: Thore Pedersen. Rangers: John Souttar, Djeidi Gassama.
Nästa match:
Brann: Bologna, borta, 6 november
