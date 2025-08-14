Prenumerera

Brann vann tredje kvalomgången till Europa League mot Häcken

  • Brann vann med 2–1 totalt

  • Självmål matchvinnare för Häcken

  • Häcken utan insläppt mål

Brann har vunnit tredje kvalomgången till Europa League mot vann Häcken i. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 0–1 till Häcken, vilket betyder att Brann står som segrare med totala resultatet 2–1.

Ett oturligt självmål av Brann blev matchavgörande.

Brann–Häcken – mål för mål

Brann–Häcken 0–1 (0–1), 2–1 totalt

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 0–1 (38) Självmål.

Varningar, Brann: Ulrik Mathisen, Emil Kornvig. Häcken: Amor Layouni, Julius Lindberg, Silas Andersen, Olle Samuelsson, Adrian Svanbäck.

