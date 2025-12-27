Brentfords fina svit fortsätter mot Bournemouth
- Brentford vann med 4–1 mot Bournemouth
- Brentfords Kevin Schade tremålsskytt
- Självmål matchvinnare för Brentford
Brentford har haft det lätt mot Bournemouth i Premier League. Och på lördagen vann Brentford på nytt – den här gången med 4–1 (2–0) hemma. Det var Brentfords sjätte raka seger mot Bournemouth.
Brentford–Bournemouth – mål för mål
Kevin Schade slog till redan i sjunde minuten och gav Brentford ledningen.
Laget ökade ledningen till 2–0 i 39:e minuten.
Direkt efter pausen ökade Kevin Schade Brentfords ledning framspelad av Yehor Yarmoliuk.
I 75:e minuten reducerade Antoine Semenyo för Bournemouth på pass av Alex Jimenez. Fler mål än så blev det inte för Bournemouth.
4–1-målet kom på tilläggstid när Kevin Schade slog till och gjorde mål som med målet fullbordade sitt hattrick.
I nästa match möter Brentford Tottenham hemma på torsdag 1 januari 21.00. Bournemouth möter Chelsea tisdag 30 december 20.30 borta.
Brentford–Bournemouth 4–1 (2–0)
Premier League
Mål: 1–0 (7) Kevin Schade, 2–0 (39) Självmål, 3–0 (51) Kevin Schade (Yehor Yarmoliuk), 3–1 (75) Antoine Semenyo (Alex Jimenez), 4–1 (90) Kevin Schade.
Varningar, Brentford: Michael Kayode. Bournemouth: Marcus Tavernier, Justin Kluivert.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brentford: 2-1-2
Bournemouth: 0-3-2
Nästa match:
Brentford: Tottenham Hotspur FC, hemma, 1 januari 21.00
Bournemouth: Chelsea FC, borta, 30 december 20.30
