Brentfords fina svit fortsätter mot Bournemouth

Brentford vann med 4–1 mot Bournemouth

Brentfords Kevin Schade tremålsskytt

Självmål matchvinnare för Brentford

Brentford har haft det lätt mot Bournemouth i Premier League. Och på lördagen vann Brentford på nytt – den här gången med 4–1 (2–0) hemma. Det var Brentfords sjätte raka seger mot Bournemouth.

Brentford–Bournemouth – mål för mål

Kevin Schade slog till redan i sjunde minuten och gav Brentford ledningen.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 39:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Kevin Schade Brentfords ledning framspelad av Yehor Yarmoliuk.

I 75:e minuten reducerade Antoine Semenyo för Bournemouth på pass av Alex Jimenez. Fler mål än så blev det inte för Bournemouth.

4–1-målet kom på tilläggstid när Kevin Schade slog till och gjorde mål som med målet fullbordade sitt hattrick.

I nästa match möter Brentford Tottenham hemma på torsdag 1 januari 21.00. Bournemouth möter Chelsea tisdag 30 december 20.30 borta.

Brentford–Bournemouth 4–1 (2–0)

Premier League

Mål: 1–0 (7) Kevin Schade, 2–0 (39) Självmål, 3–0 (51) Kevin Schade (Yehor Yarmoliuk), 3–1 (75) Antoine Semenyo (Alex Jimenez), 4–1 (90) Kevin Schade.

Varningar, Brentford: Michael Kayode. Bournemouth: Marcus Tavernier, Justin Kluivert.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 2-1-2

Bournemouth: 0-3-2

Nästa match:

Brentford: Tottenham Hotspur FC, hemma, 1 januari 21.00

Bournemouth: Chelsea FC, borta, 30 december 20.30