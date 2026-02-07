Brest avgjorde mot Lorient efter paus

Brest segrade – 2–0 mot Lorient

Remy Lascary avgjorde för Brest

Brest höll nollan

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Brest som avgjorde matchen mot Lorient. Lördagens match i Ligue 1 herr slutade 2–0.

Det här var Brests sjätte nolla den här säsongen.

Lille nästa för Brest

Efter pausen slog Remy Lascary till och gav Brest ledningen. Ludovic Ajorque ökade Brests ledning i 77:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Nästa motstånd för Brest är Lille. Lagen möts lördag 14 februari 19.00 på Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.

Brest–Lorient 2–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Francis le Ble

Mål: 1–0 (50) Remy Lascary, 2–0 (77) Ludovic Ajorque.

Varningar, Brest: Hugo Magnetti, Ludovic Ajorque.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 2-1-2

Lorient: 3-1-1

Nästa match:

Brest: LOSC Lille, borta, 14 februari 19.00