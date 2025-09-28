Brest vann efter stark start mot Angers
- Brest segrade – 2–0 mot Angers
- Remy Labeau Lascary avgjorde för Brest
- Andra raka segern för Brest
Brest tog greppet om matchen före paus, och Angers lyckades inte resa sig. Matchen på söndagen i Ligue 1 herr slutade 2–0 (2–0) till bortalaget.
Nantes nästa för Brest
Brest tog ledningen i 26:e minuten, genom Remy Labeau Lascary framspelad av Romain Del Castillo.
Laget gjorde 0–2 i 32:a minuten, när Romain Del Castillo slog till på straff. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Brest med 2–0.
Den 16 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Francis-Le Ble.
I nästa omgång har Angers Strasbourg borta på Stade de la Meinau, söndag 5 oktober 17.15. Brest spelar hemma mot Nantes lördag 4 oktober 19.00.
Angers–Brest 0–2 (0–2)
Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa
Mål: 0–1 (26) Remy Labeau Lascary (Romain Del Castillo), 0–2 (32) Romain Del Castillo.
Varningar, Angers: Jacques Ekomie. Brest: Hugo Magnetti.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Angers: 0-2-3
Brest: 2-0-3
Nästa match:
Angers: RC Strasbourg Alsace, borta, 5 oktober
Brest: Nantes, hemma, 4 oktober
