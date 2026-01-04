Brest vann mot Auxerre på Stade Francis le Ble

Seger för Brest med 2–0 mot Auxerre

Brests fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ludovic Ajorque matchvinnare för Brest

I första halvlek tog Brest greppet om hemmamatchen mot Auxerre på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Ligue 1 herr slutade 2–0.

Det här var femte gången den här säsongen som Brest höll nollan.

Segern var Brests fjärde på de senaste fem matcherna.

Brest–Auxerre – mål för mål

Brest tog ledningen i 33:e minuten genom Ludovic Ajorque efter pass från Remy Lascary.

Joris Chotard ökade Brests ledning framspelad av Ludovic Ajorque med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Den 22 mars möts lagen återigen, då på Stade de l’Abbe-Deschamps.

I nästa omgång har Brest Lyon borta på Groupama Stadium, söndag 18 januari 20.45. Auxerre spelar borta mot Lens lördag 17 januari 17.00.

Brest–Auxerre 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Francis le Ble

Mål: 1–0 (33) Ludovic Ajorque (Remy Lascary), 2–0 (79) Joris Chotard (Ludovic Ajorque).

Varningar, Brest: Hugo Magnetti, Romain Del Castillo, Daouda Guindo. Auxerre: Gideon Mensah, Elisha Owusu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 4-0-1

Auxerre: 1-2-2

Nästa match:

Brest: Olympique Lyon, borta, 18 januari 20.45

Auxerre: Lens, borta, 17 januari 17.00