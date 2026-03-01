Brests segerrad mot Metz intakt

Brest höll tätt bakåt

Lens nästa motstånd för Metz

Brest vann med 1–0 mot Metz

Metz har varit lite av ett drömmotstånd för Brest. På söndagen tog Brest ännu en seger borta mot Metz. Matchen i Ligue 1 herr slutade 1–0 (0–0). Det var Brests femte raka seger mot just Metz.

Ludovic Ajorque stod för Brests avgörande mål efter 69 minuter.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Brest höll nollan.

Ludovic Ajorque bakom Brests avgörande

Metz har en oavgjord och fyra förluster och 1–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brest har tre vinster och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brest med 3–2.

Nästa motstånd för Brest är Le Havre. Lagen möts söndag 8 mars 17.15 på Stade Francis le Ble.

Metz–Brest 0–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 0–1 (69) Ludovic Ajorque.

Varningar, Metz: Sadibou Sane, Giorgi Tsitaishvili.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Metz: 0-1-4

Brest: 3-2-0

Nästa match:

Brest: AC Le Havre, hemma, 8 mars 17.15