Bretones och Catena heta när Osasuna besegrade Getafe

Osasuna segrade – 2–1 mot Getafe

Alejandro Catena matchvinnare för Osasuna

Osasunas tredje seger

Osasuna vann mot Getafe på El Sadar på fredagen. Matchen i La Liga slutade 2–1 (1–1). Alejandro Catena slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Atletico Madrid nästa för Osasuna

Borja Mayoral gav Getafe ledningen i 23:e minuten.

Abel Bretones stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Alejandro Catena slog till och gjorde 2–1 för Osasuna. Därmed hade laget vänt matchen.

Osasuna har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Getafe har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad. Det här var Osasunas andra uddamålsseger den här säsongen.

Osasunas nya tabellposition är tionde plats medan Getafe är på åttonde plats. Noteras kan att Osasuna sedan den 13 september har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 24 maj tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Osasuna Atletico Madrid borta på lördag 18 oktober 21.00. Getafe möter Real Madrid söndag 19 oktober 21.00 hemma.

Osasuna–Getafe 2–1 (1–1)

La Liga, El Sadar

Mål: 0–1 (23) Borja Mayoral, 1–1 (45) Abel Bretones, 2–1 (90) Alejandro Catena.

Varningar, Getafe: Luis Milla, Mario Martin, Yvan Neyou, Coba Da Costa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 2-1-2

Getafe: 1-2-2

Nästa match:

Osasuna: Atletico de Madrid, borta, 18 oktober

Getafe: Real Madrid, hemma, 19 oktober