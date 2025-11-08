Brian Brobbey räddade poäng på övertid mot Arsenal

Kryss mellan Sunderland och Arsenal

Brian Brobbey kvitterade på övertid

Sunderland nu fjärde, Arsenal på första plats

Det såg ut att bli förlust för Sunderland mot Arsenal på lördagen i Premier League. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Brian Brobbey till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Sunderland.

Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Arsenal.

Sunderland–Arsenal – mål för mål

Daniel Ballard gjorde 1–0 till Sunderland i 36:e minuten. I 54:e minuten nätade Bukayo Saka och kvitterade för Arsenal.

I 74:e minuten gav Leandro Trossard Arsenal ledningen.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Brian Brobbey slog till och gjorde mål för Sunderland. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Sunderlands fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Sunderland ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Arsenal på första plats. Ett fint lyft i tabellen för Sunderland som så sent som den 17 oktober låg på nionde plats.

Sunderland tar sig an Fulham i nästa match borta lördag 22 november 16.00. Arsenal möter Tottenham hemma söndag 23 november 17.30.

Sunderland–Arsenal 2–2 (1–0)

Premier League

Mål: 1–0 (36) Daniel Ballard, 1–1 (54) Bukayo Saka, 1–2 (74) Leandro Trossard, 2–2 (90) Brian Brobbey.

Varningar, Sunderland: Reinildo Mandava, Granit Xhaka. Arsenal: Martin Zubimendi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 2-2-1

Arsenal: 4-1-0

Nästa match:

Sunderland: Fulham FC, borta, 22 november

Arsenal: Tottenham Hotspur FC, hemma, 23 november