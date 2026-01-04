Brian Brobbeys mål gav 1–1 för Sunderland mot Tottenham

Oavgjort mellan Tottenham och Sunderland

Brian Brobbey kvitterade i 80:e minuten

Bournemouth blir nästa motstånd för Tottenham

Tottenhams Ben Davies gjorde mål i första halvlek hemma mot Sunderland i Premier League. I andra halvlek kvitterade Sunderland genom Brian Brobbey med 10 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Sunderland.

Tottenham–Sunderland – mål för mål

Ben Davies gav Tottenham ledningen efter en halvtimme på pass av Micky van de Ven.

Brian Brobbey kvitterade för Sunderland med knappa kvarten kvar. 1–1-målet blev matchens sista.

Tottenham har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderland har en vinst och fyra oavgjorda och 3–2 i målskillnad.

Nästa motstånd för Sunderland är Brentford. Lagen möts onsdag 7 januari 20.30.

Tottenham–Sunderland 1–1 (1–0)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 1–0 (30) Ben Davies (Micky van de Ven), 1–1 (80) Brian Brobbey.

Varningar, Tottenham: Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha. Sunderland: Dennis Cirkin, Enzo Le Fee, Omar Alderete.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 1-2-2

Sunderland: 1-4-0

Nästa match:

Sunderland: Brentford, borta, 7 januari 20.30