Bristol C vann med 3–0 mot Swansea City

Bristol C tog ledningen mot Swansea City på hemmaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Championship på lördagen slutade 3–0.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Bristol C:s målvakter höll nollan.

Bristol C började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Rob Dickie till med assist av Anis Mehmeti.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimme genom Emil Riis.

Till slut kom också 3–0-målet genom Yu Hirakawa i 82:a minuten.

För tabellens utseende betyder det här att Bristol C ligger på fjärde plats medan Swansea City är på 20:e plats. Ett fint lyft för Bristol C som låg på åttonde plats så sent som den 21 november.

Den 21 februari möts lagen återigen.

Bristol C tar sig an Wrexham i nästa match borta onsdag 26 november 20.45. Swansea City möter Derby County hemma tisdag 25 november 20.45.

Bristol C–Swansea City 3–0 (2–0)

Championship

Mål: 1–0 (4) Rob Dickie (Anis Mehmeti), 2–0 (31) Emil Riis, 3–0 (82) Yu Hirakawa.

Varningar, Bristol C: Ross McCrorie, Adam Randell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-1-2

Swansea City: 1-1-3

