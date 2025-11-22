Bristol C vann med 3–0 mot Swansea City
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Bristol C vann med 3–0 mot Swansea City
- Rob Dickie matchvinnare för Bristol C
- Tredje raka nederlaget för Swansea City
Bristol C tog ledningen mot Swansea City på hemmaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Championship på lördagen slutade 3–0.
Det här var sjätte gången den här säsongen som Bristol C:s målvakter höll nollan.
Wrexham nästa för Bristol C
Bristol C började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Rob Dickie till med assist av Anis Mehmeti.
Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimme genom Emil Riis.
Till slut kom också 3–0-målet genom Yu Hirakawa i 82:a minuten.
För tabellens utseende betyder det här att Bristol C ligger på fjärde plats medan Swansea City är på 20:e plats. Ett fint lyft för Bristol C som låg på åttonde plats så sent som den 21 november.
Den 21 februari möts lagen återigen.
Bristol C tar sig an Wrexham i nästa match borta onsdag 26 november 20.45. Swansea City möter Derby County hemma tisdag 25 november 20.45.
Bristol C–Swansea City 3–0 (2–0)
Championship
Mål: 1–0 (4) Rob Dickie (Anis Mehmeti), 2–0 (31) Emil Riis, 3–0 (82) Yu Hirakawa.
Varningar, Bristol C: Ross McCrorie, Adam Randell.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bristol C: 2-1-2
Swansea City: 1-1-3
Nästa match:
Bristol C: Wrexham AFC, borta, 26 november
Swansea City: Derby County FC, hemma, 25 november
Den här artikeln handlar om: