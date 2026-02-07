Bristol C vann med 3–2 borta mot Hull

Bristol C segrade – 3–2 mot Hull

Emil Riis Jakobsen matchvinnare för Bristol C

Tre mål för Bristol C utan svar

Det blev uddamålsseger för bortalaget Bristol C i matchen mot Hull på The MKM Stadium. Laget vann lördagens match i Championship med 3–2 (2–1).

Hull–Bristol C – mål för mål

Hull tog ledningen i 24:e minuten genom Oli McBurnie efter pass från Regan Slater. I 33:e minuten kvitterade Bristol C genom Rob Atkinson efter förarbete från Tomi Horvat. Laget tog också ledningen när Ross McCrorie fick träff med assist av Scott Twine i 39:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Emil Riis Jakobsen Bristol C:s ledning efter förarbete av Scott Twine. Kieran Dowell reducerade för Hull assisterad av Joe Gelhardt med knappa kvarten kvar. Men mer än så orkade Hull inte med.

När lagen möttes senast vann Bristol C med 4–2.

Hull tar sig an Queens Park Rangers i nästa match hemma lördag 21 februari 13.30. Bristol C möter Wrexham hemma tisdag 17 februari 20.45.

Hull–Bristol C 2–3 (1–2)

Championship, The MKM Stadium

Mål: 1–0 (24) Oli McBurnie (Regan Slater), 1–1 (33) Rob Atkinson (Tomi Horvat), 1–2 (39) Ross McCrorie (Scott Twine), 1–3 (50) Emil Riis Jakobsen (Scott Twine), 2–3 (78) Kieran Dowell (Joe Gelhardt).

Varningar, Hull: Regan Slater, Toby Collyer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 3-1-1

Bristol C: 2-1-2

Nästa match:

Hull: Queens Park Rangers FC, hemma, 21 februari 13.30

Bristol C: Wrexham AFC, hemma, 17 februari 20.45