Bristol C vann mot Sheffield Wednesday på Ashton Gate

Bristol C segrade – 2–0 mot Sheffield Wednesday

Scott Twine avgjorde för Bristol C

Femte förlusten i följd för Sheffield Wednesday

Efter en mållös första halvlek avgjorde Bristol C matchen mot Sheffield Wednesday i andra halvlek. Till slut vann Bristol C lördagens hemmamatch i Championship med 2–0.

Det här var elfte gången den här säsongen som Bristol C höll nollan.

Bristol C–Sheffield Wednesday – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Scott Twine framspelad av Ross McCrorie gav Bristol C ledningen. Sam Bell ökade Bristol C:s ledning i 78:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För Bristol C gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Bristol C som så sent som den 23 januari låg på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Bristol C med 3–0.

Fredag 30 januari 21.00 spelar Bristol C hemma mot Derby County. Sheffield Wednesday möter Wrexham hemma på Hillsborough lördag 31 januari 13.30.

Bristol C–Sheffield Wednesday 2–0 (0–0)

Championship, Ashton Gate

Mål: 1–0 (64) Scott Twine (Ross McCrorie), 2–0 (78) Sam Bell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-1-2

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Nästa match:

Bristol C: Derby County FC, hemma, 30 januari 21.00

Sheffield Wednesday: Wrexham AFC, hemma, 31 januari 13.30