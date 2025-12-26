Bristol C vann på bortaplan mot WBA

Bristol C-seger med 2–1 mot WBA

Ross McCrorie matchvinnare för Bristol C

Andra raka segern för Bristol C

Bristol C ledde med 2–0 i paus mot WBA i fredagens match på bortaplan i Championship. I andra halvlek kom WBA närmare, men Bristol C kunde hålla undan till seger 2–1.

Millwall nästa för Bristol C

Anis Mehmeti gjorde 1–0 till Bristol C efter bara fyra minuter på pass av Neto Borges.

Laget ökade ledningen till 0–2 genom Ross McCrorie med assist av Scott Twine i 22:a minuten.

Med fem minuter kvar att spela reducerade WBA genom Ousmane Diakite efter förarbete från Michael Johnston. Mer än så blev det dock inte för WBA.

WBA har en vinst och fyra förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad.

Den 21 mars möts lagen återigen, då på Ashton Gate.

Måndag 29 december 20.45 möter WBA Queens Park Rangers hemma på The Hawthorns medan Bristol C spelar borta mot Millwall.

WBA–Bristol C 1–2 (0–2)

Championship, The Hawthorns

Mål: 0–1 (4) Anis Mehmeti (Neto Borges), 0–2 (22) Ross McCrorie (Scott Twine), 1–2 (85) Ousmane Diakite (Michael Johnston).

Varningar, WBA: Ousmane Diakite. Bristol C: Cameron Pring, Anis Mehmeti, Ross McCrorie.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 1-0-4

Bristol C: 2-1-2

Nästa match:

WBA: Queens Park Rangers FC, hemma, 29 december 20.45

Bristol C: Millwall FC, borta, 29 december 20.45